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Antalya'da öfkeli koca markette karısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde markette eşiyle tartışan Yahya K,, eşini bıçaklayarak öldürüp ardından av tüfeğiyle intihara kalkıştı. Yahya Y., kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 43 yaşındaki Yahya Y., eşi Gönül Y.'nin çalıştığı Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerindeki markete gitti. Burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca, eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Y., daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti. Yahya Y., kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü.

Çevredeki vatandaşlar durumu bildirmesiyle olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yahya Y.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Şahıs, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Bıçaklanarak öldürülen Gönül Y.'nin cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. 

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