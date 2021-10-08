BIST 1.402
DOLAR 8,91
EURO 10,30
ALTIN 508,20
YEREL

Büyükçekmece TEM'de hafriyat kamyonu çarpan doktorun ölüm anı araç kamerasınca kaydedildi

Demirören Haber Ajansı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde yaşamını yitirirken, kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşanan feci kaza ise hafriyat kamyonunun kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere Eskitütüncü'nün yola çıkması ve kamyonun çarptığı anlar yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya Kaş'ta yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Antalya Kaş'ta yangın! İtfaiye müdahale ediyor
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
GSB güvenlik görevlisi mülakat sınav yerleri 2021 açıklandı mı?
11 Ekim’de Aslan Kızlar Geliyor!
11 Ekim’de Aslan Kızlar Geliyor!
İstanbul'da uyurken dehşeti yaşattı yüzü kemiğe kadar eridi: Fiziken kardeşim görünmüyor
İstanbul'da uyurken dehşeti yaşattı yüzü kemiğe kadar eridi: Fiziken kardeşim görünmüyor
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a, FETÖ davası! Mahkeme savcıya gönderdi savcı 'yer yok' dedi
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a, FETÖ davası! Mahkeme savcıya gönderdi savcı 'yer yok' dedi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bizim için vazgeçilmez
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bizim için vazgeçilmez
İstanbul'da Hamilton'a kötü haber! Şampiyonluğu etkileyecek ceza
İstanbul'da Hamilton'a kötü haber! Şampiyonluğu etkileyecek ceza
GSB mülakat sınavı tarihleri 2021 ne zaman açıklandı mı?
GSB mülakat sınavı tarihleri 2021 ne zaman açıklandı mı?
Gaziantep'te karın ağrısıyla gitti gerçek bakın ne çıktı: İlklerden oldu
Gaziantep'te karın ağrısıyla gitti gerçek bakın ne çıktı: İlklerden oldu