Selin Ciğerci'den kendisine zeytin dalı uzatan eski eşi Gökhan Çıra'ya yanıt

Eski eşi futbolcu Gökhan Çıra’yla boşanmasıyla magazin gündeminden düşmeyen Selin Ciğerci, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selin Ciğerci, dün akşam İdo Tatlıses ve Yasemin Şevkatli çiftinin düğününde görüntülendi. Muhabirler, Selin Ciğerci’ye Gökhan Çıra’nın “İlk kez bu kadar uzun ayrıldık. Maximum 1 hafta ayrı kalabiliyorduk” demesini hatırlattı.

Ciğerci, “Daha uzunlarına alışsın o zaman” diyerek eski eşine esprili bir gönderme yaptı.

Gökhan Çıra'nın "Yeniden bir araya gelebiliriz" açıklamasıyla ilgili konuşan Ciğerci, “Hayatta hiçbir şey için asla demiyorum” dedi.