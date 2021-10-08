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Diyarbakır'da kız meselesi ortalığı karıştırdı! 2 okul birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR’da bir okulun önünde, iddiaya göre kız meselesi yüzünden dersten çıkan bir grup öğrenci bıçaklı, tekme ve yumruklu kavga etti. O anlar kameraya yansırken, olayda bir öğrenci bıçakla, diğer öğrenci ise yüzüne atılan tekmelerden dolayı yaralandı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Gaziler semtinde bulunan Gaziler Anadolu Lisesi ile Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Lise öğrencileri okul içerisinde iddiaya göre kız meselesinden dolayı tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine öğrenciler farklı gruplara ayrılarak okulun karşısında bulunan park ile sağlık ocağı önünde beklemeye başladı.

Park içerisinde bekleyen öğrenciler kısa süre sonra sağlık ocağı önünde bulunan diğer öğrencilerin yanına gelerek bir anda kavga etmeye başladı. Bıçak, tekme ve yumruk ile kavga eden öğrencilerden biri hızını alamayarak cebinden çıkardığı cep telefonuyla diğer grupta bulunan öğrencinin kafasına vurdu.

2 kişinin yaralandığı o anlar kamerada
Yaşanan o anlar İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri kamerasına yansırken, çıkan kavgada 1 öğrenci bıçakla diğer öğrenci ise darp sonucu yaralandı. Yaralı öğrenciler olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede çalışma yaparak inceleme başlattı.

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