HDP'li Kemal Bülbül'ün skandal sözleri TBMM'yi karıştırdı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda grup önerilerinin görüşülmesi sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün 6-8 Ekim olaylarını anımsatıp Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi büyük tepki çekti.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "Selahattin katildir, bu kadar" diyerek HDP'li Bülbül'e tepki gösterdi. HDP'li Bülbül ise AK Partili Eronat'a "Sensin. Haddini bil, haddini bil" yanıtını verdi. İki tarafın sözlerinin ardından mecliste gerginlik yaşandı.
Tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi ve grup başkanvekillerini daha dikkatli dil kullanılması yönünde uyardı.