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'Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin! Bu hastane benim lan' kaza yaptı sonrasında zor zaptedildi

AKSARAY'da bir fabrikanın kapısına çarparak kaza yaptıktan sonra kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin” diyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisinin güçlükle müdahale ettiği sürücü uzun uğraşlar sonucu polis aracına bindirildi.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunda bulunan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AAH 978 plakalı Ford marka hafif ticari aracıyla özel bir fabrikanın nizamiye kapısına çarpan 42 yaşındaki Adem A. kazanın ardından araçla olay yerinden kaçtı. Fabrika güvenlik görevlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine fabrikaya yakın olan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Kaçan aracın plakasının anons edilmesi üzerine araç E-90 Karayolunda polis ekiplerince görülerek durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kısa bir kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Olay yerinde gözaltına alınan sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Sakin tavırlarıyla girdiği hastaneden bağırarak çıkan sürücü, 4 polis memuru 1 özel güvenlik görevlisi tarafından güçlükle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu araca bindirilen sürücü, “Ben emniyet müdürüyüm, amir buraya gelsin. Senin gideceğin yerdeki karakol komutanı benim. Bu hastane benim lan, gideceğiniz karakolda benim” diyerek taşkınlık yaptı. Daha sonra sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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