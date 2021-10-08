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CHP

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının dükkanı ruhsatsız iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) tahliye edilmek istenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği binasında, İBB'nin kararına destek çıkan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının iskelede ruhsatsız dükkanının olduğu iddia edildi.

İstanbul'da Büyükada Vapur İskelesi'nde bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ndeki tahliye krizi, DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin'in iddialarıyla boyut değiştirdi.

İstifaya çağırdı

İBB ile TÜGVA arasındaki gerilimde CHP ilçe teşkilatıyla birlikte kavgaya dahil olan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ablasının aynı iskelede ruhsatsız dükkanı olduğunu savunan DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, Ali Ercan Akpolat'ı istifaya davet etti.

Sabah gazetesinden Barış Savaş imzalı haberde DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin; Ali Ercan Akpolat'ın ablası Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Gönül Dinler'in Büyükada Vapur İskelesi işleten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'yle kira kontratı olmadan dükkan işlettiğini söyledi ve "Ablası (Gönül Dinler) orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor?" diye sordu.

Nail Murat Pekin, şunları söyledi:

"Sayın İlçe Başkanı Ercan Akpolat, 'TÜGVA komik bir para ile orayı kiraladı. Orayı işgalci TÜGVA'dan kurtaracağız' diye beyanatlarda bulundu. Peki o TÜGVA'nın kiracısı olduğu yerin alt katında kendi ablasının dükkanı var. Ve o dükkanında mal sahibi yine Şehir Hatları İşletmesi. Peki o dükkan ile ilgili olarak ablasının kira kontratı var mı? Bildiğimiz üzere yok. Ablası orada işgalci pozisyonunda.. Ne kadar işgal parası ödüyor? Tabi ben biliyorum da ona sorun isterseniz. Acaba orayı da işgalden kurtarmak gibi bir düşüncesi var mı? Merak bu ya.."

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