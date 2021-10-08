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KANAL D Gelinim Mutfakta Demet Akalın şoku 'Songül Karlı gelsin' dedi Fatih Ürek'e çıkıştı!

KANAL D'de yayınlanan 2. Sayfa’ya konu olan Fatih Ürek, Demet Akalın’ın, ‘Gelinim Mutfakta’yı bıraktığını, ekibi bezdirip kovdurduğunu açıkladı. Demet Akalın yayına bağlanarak küs olduğu Fatih Ürek’e “Çok ayıp! Böyle bir şey yapmadım. Yoğunluk nedeniyle 10 gün önce ayrıldım. Yerime Gülben Ergen veya Songul Karlı’yı almalarını önerdim” dedi.

Geçtiğimiz sezon Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’yı sunan Fatih Ürek, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek, bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın ile ilgili bombayı canlı yayında patlattı. Ürek, Demet Akalın’ın Gelinim Mutfakta’dan ayrılacağını açıkladı.

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