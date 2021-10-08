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Ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldular o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaldırımda bekleyen 2 kişi, üzerlerine doğru gelen ambulanstan saniyelerle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada bir ambulans, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kaza esnasında kaldırımda bekleyen 2 kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine doğru gelen ambulanstan son anda kaçmayı başardı. Vatandaşların ölümden saniyelerle kurtulduğu kaza ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Kazada yaralanan bir kişi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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