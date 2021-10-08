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Lahmacun nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Akşam yemeği için enfes bir lahmacun tarifi denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi.

Lahmacun, yemesi en keyifli, en çok sevdiğimiz yemek tariflerinin başında geliyor. Ancak onu evde tıpkı dışarıda yediklerimiz kadar nefis bir şekilde hazırlamak da mümkün. Yanına bolca sumaklı soğanla servis etmelik nefis bir lahmacun yapalım hadi gelin. İhtiyacınız olan malzemeleri bir bir anlatıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

5 su bardağı un 2 su bardağı su Tuz Harcı için 500 gr kıyma 4-5 adet kuru soğan 2-3 adet domates 2 adet biber kapya biber 2 adet biber yeşil biber Yarım demet maydanoz 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası Kimyon Karabiber Tuz

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