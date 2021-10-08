Afganistan'da cuma namaz sırasında camiye bombalı saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralı sayısının 100'ü aştığını duyurdu

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda toplam 100'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kunduz merkezdeki Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesinden (MSF) alınan bilgiye göre, patlama sonucu ölen ve yaralananların sayısı toplamda 100'ü aştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı sayısının 100'ü aştığını duyurdu. Ölen ve yaralananların net sayılarına dair bilgi paylaşılmadı.