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İstanbul Ataşehir'de bir taksici çocuklu yolcuyu almadı

İSTANBUL Ataşehir'de bir taksi şoförü, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. İstanbul'un Ataşehir'in ilçesinde yaşanılan olayda mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

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