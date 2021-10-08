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POLİTİKA

Nagehan Alçı: Sistem değişmeli aksi takdirde kan akabilir, sokaklar kontrolden çıkar

Bir süredir "Cumhurbaşkanı sistemi değişmeli, Cumhurbaşkanı yetkisiz ve bütçesiz olmalı" yazıları yazan Nagehan Alçı'dan olay açıklamalar. 23 Haziran 2023 seçimlerinin 'kaybet kaybet' seçimi olacağını iddia eden Nagehan Alçı, "Kan akabilir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz" dedi...

Afganistan gezisinin ardından bir anda aydınlanıveren ve "cumhurbaşkanlığı sisteminden vazgeçilmeli", "cumhurbaşkanı tam yetkisiz ve sembolik olmalı", "cumhurbaşkanı Çankaya'ya taşınmalı ve bükçesi çok kısıtlı olmalı" yazıları yazan Nagehan Alçı'dan, "2023 seçimleri öncesi kan akabilir" çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu da dün "Siyasi suikastler olabilir" uyarısı yapmıştı. 

Haber Global yayınında konuşan Nagehan Alçı, "2023 seçimleri 'kazan-kaybet' seçimi olmayacak. Kim kazanırsa kazansın. Bana diyorlar ki 'muhalefet kazanacak onun için dönüyorsun' diyorlar. 2023 seçimleri 'kaybet-kaybet' seçimi olacak. Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz. Onun için iktidar ve muhalefete seçimler öncesinde bir orta yol bulup sistemi değiştirmeleri çağrısında bulunuyorum, hatta yalvarıyorum" diye konuştu. 

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