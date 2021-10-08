Başak Demirtaş'ı Fox TV'ye çıkaran İsmail Küçükkaya'ya CNN Türk'te şok sözler

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, HDP eski eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı konuk eden İsmail Küçükkaya ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına dün akşam Hulki Cevizoğlu, İsmet Özçelik, Murat Çelik ve Melik Yiğitel konuk oldu. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, cezaevinde bulunan eski HDP eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarının yıldönümünde FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu 'Çalar Saat' programına çıkmasını değerlendirirken, Küçükkaya için sert ifadeler kullandı.



İşte Melik Yiğitel'in, dün geceye damga vuran o sözleri;

Melik Yiğitel: İsmail Küçükkaya aman aman öyle zeki bir gazeteci değil ama bu tarihin de çok tesadüf olmadığını da bilir.

Hande Fırat: Ne demek istedin şimdi?

Melik Yiğitel: Yok hani anlam yükleyeceğimiz büyük bir gazeteci değil yani ortalama bir gazeteci bilir yani bu tarihi.

Murat Çelik: O senin kişisel yorumun.

Hande Fırat: Sözlerin yanlış anlaşılabilir istersen düzelt diye söylüyorum.

Melik Yiğitel: İsmail Küçükkaya bir gazeteci o kadar yani. Ortalama bir gazeteci de bu tarihi bilir yani dedim. Bunun için yüksek bir IQ'ye de ihtiyaç yok yani dedim.

Hande Fırat: Bilerek mi seçilmiştir o tarih anlamında soruyorum.

Melik Yiğitel: Bence evet yani, öbür türlü o zaman ortalama gazeteci cümlesini de alırım başka bir şey kullanırım. Eğer o tarihi bilmeden yapmışsa ben o zaman ortalama gazeteci sıfatını da alır, başka bir şey söylerim. Bilmemesine de imkan yok.

Murat Çelik: İsmail, hepimizin Ankara'dan meslekten arkadaşı tanıdığımız bir insan. Dolayısıyla sen nasıl yorumlarsın bilmem ama ben işin o tarafına bakmam bir reality var ortada bugün Türkiye'nin en çok izlenen gazetecilerinden habercilerinden biri.

Melik Yiğitel: Sadettin Teksoy'da izleniyordu ya.

Murat Çelik: Sonuç olarak bu programcının tek başına verebileceği bir karar da değildir kanal yönetimi ile birlikte verilir o karar.

Melik Yiğitel: Kanal yönetiminin bir açıklama yapması lazım. Ben İsmail Küçükkaya'nın böyle bir stratejik bir aklının olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu derken ben hakaret etmiyorum.

Hande Fırat: Sen yani burada stratejik bir akıl var yukarlarda bir yerde diyorsun.