Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Adana'da bir dizi programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana 'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın 2. durağı Merkez Park'tı ve burada 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılışı'na iştirak etti.

GENÇLERLE BULUŞTU, ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.



Yeni Adana Müzesi’nde gerçekleşen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle birlikte Aşık Veysel’in ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi.