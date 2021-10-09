Eski AK Partili Mehmet Metiner: Ekonomik bir başarısızlık, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı bir televizyon programında "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV canlı yayınında AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, 'ekonomik başarısızlığın iktidara ait olduğunu' ifade etti.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, "Ekonomik bir başarısızlık varsa, eksiklik varsa, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında, “Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısızlık varsa, yoksulluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir” diyen Metiner, AK Parti içerisinde de bu eleştirilerin yükselmesi gerektiğini dile getirdi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkedeki ekonomik sıkıntıların, eğer varsa siyasal sıkıntıların müsebbibi muhalefet değildir, olamaz. Ülkeyi hangi parti yönetiyorsa başarı da onundur başarısızlık da onundur. Başarıyı takdir etmek herkesin, hepimizin görevidir. Varsa başarısızlığı da eleştirmek hepimizin görevi olmalıdır. Sadece muhalefetin değil. AK Parti’nin içerisinde ülkesini gerçekten seven, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde gören çok sayıda değerli arkadaşlarımız var. Onlar gerektiğinde partisinin yapıp ettiklerini eleştirebilmeliler. Yani onlar da yol gösterebilmeliler, ‘burada bir tıkanıklık var’ diye.”