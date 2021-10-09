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O Ses Almanya'yı ağlatan Türk Kızı Zeynep Avcı 'Yalan' şarkısıyla interneti salladı!

ALMANYA'da yaşayan Türk kızı Zeynep Avcı, Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirdiği O Ses Almanya yarışmasında jüriyi darmaduman etti ve güçlü sesiyle stüdyoyu inletti. Avcı, döndürdüğü 4 jürinin tüylerini diken diken etti.

Almanya'da yayınlanan 'O Ses' yarışmasında Türk kızı Zeynep Avcı damgası... Zeynep Avcı performansıyla O Ses Almanya'da dikkat çekti.

Ağızları açık kaldı!

Güçlü sesiyle beğeni toplayan Avcı, 4 jüri üyesini de hızlıca döndürmeyi başardı. 4 jüri üyesinin tüylerini diken diken eden Zeynep Avcı'nın performansı karşısında, 4 başarılı ismin ağızları adeta açık kaldı.

Şarkısını okuduğu Tan Taşçı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Avcı'yı tebrik etti.

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