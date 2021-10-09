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Esenyurt’ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

İhlas Haber Ajansı

Esenyurt’ta kar maskeli bir şahsın arabadan eşya çaldığını fark eden vatandaş, yarı çıplak şekilde hırsızı kovaladı. Kaçan hırsızı sokağın başında yakalayan Emir Kurt Toprak hırsızın çaldığı eşyaları geri aldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağın başında keşif yapan ve başında kar maskesi olan bir kağıt toplayıcısı içinde eşyaların bulunduğu bir aracı gözüne kestirdi.

Yanında getirdiği tornavida ile kapıyı saniyeler içerisinde açan hırsız, araç içerisindeki malzemeleri alarak kapıyı kapattı.

Kapının kapanması ile arabanın alarmı çalarken, amcasının arabasının alarmını çaldığını fark eden Emir Kurt Toprak ise cama çıkarak hırsıza bağırdı.

Yerdeki eşyaları alan hırsız koşarak kaçmaya çalıştı. Evden yarı çıplak şekilde çıkan ve hırsızı kovalayan Toprak, sokağın başında kaçan şahsı yakaladı. Hırsızla yaşanan arbededen sonra eşyalarını alan Toprak, yarı çıplak olduğu için eve geri dönmek zorunda kalırken hırsız ise hızla kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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