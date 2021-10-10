BIST 1.398
DOLAR 8,97
EURO 10,38
ALTIN 506,84
DÜNYA

TikTok akımı diye 64 yaşındaki engelli öğretmenini döverek hastanelik etti!

ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olay kan dondurdu. TikTok'ta trend olan 'öğretmenini tokatla' akımına katılmak isteyen bir genç, 64 yaşındaki engelli öğretmenini döverek hastanelik etti.

ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olay kan dondurdu. TikTok'ta trend olan 'öğretmenini tokatla' akımına katılmak isteyen bir genç, 64 yaşındaki engelli öğretmenini döverek hastanelik etti.

Louisiana'da gerçekleşen feci olayda, 18 yaşındaki Larianna Jackson, TikTok akımı için 64 yaşındaki engelli İngilizce öğretmenine saldırdı.
Arkadaşları sınıftan çıktıktan sonra Jackson öğretmeninin yanına gitti. Arkadaşları uzaktan Jackson'ı çekerken, saldırgan aniden öğretmenine defalarca yumruk atmaya başladı.

Yaşlı kadın aldığı darbelerin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Jackson tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Erdoğan, gençlerle ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Erdoğan, gençlerle ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı
Melis Sezen bateri başında kendinden geçti! Mini eteği sosyal medyayı salladı
Kaçan kadın tavla oynayanlara sığındı satırlı saldırgan onların yanında defalarca vurdu hepsi izledi
Kaçan kadın tavla oynayanlara sığındı satırlı saldırgan onların yanında defalarca vurdu hepsi izledi
İstanbul’da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı
İstanbul’da kuaförde dehşet anları: Arkadaşını defalarca bıçakladı
Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!
Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!
İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi!
İstanbul’da yağış trafiği olumsuz etkiledi!
Eski AK Partili Mehmet Metiner: Ekonomik bir başarısızlık, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
Eski AK Partili Mehmet Metiner: Ekonomik bir başarısızlık, yoksulluk varsa, bu tamamen hükümetimize aittir
O Ses Almanya'yı ağlatan Türk Kızı Zeynep Avcı 'Yalan' şarkısıyla interneti salladı!
O Ses Almanya'yı ağlatan Türk Kızı Zeynep Avcı 'Yalan' şarkısıyla interneti salladı!
İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli aileden uyarı aldı gelinliği değiştirdi' iddiasına açıklama
İdo Tatlıses'ten 'Yasemin Şefkatli aileden uyarı aldı gelinliği değiştirdi' iddiasına açıklama
Görüntüler Suudi Arabistan’dan! Yağışlar sonrası hortum meydana geldi
Görüntüler Suudi Arabistan’dan! Yağışlar sonrası hortum meydana geldi