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Nihal Yalçın Altın Portakal'da ödül aldı Tamer Karadağlı'nın tavırları sosyal medyayı salladı!

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde oyuncular Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyalog sosyal medyada yankı buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Ödül konuşması yapan Nihal Yalçın'ın konuşmasının devam ettiği sırada Tamer Karadağlı’nın kendisini uyarması gündem oldu. Tavırları tepki çeken Karadağlı, Yalçın konuşma yaparken sık sık saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli etti.

Artık sus mu diyorsunuz?

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında  Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi. 

Tamer'in önümüze geçmesine izin vermeyin

Karadağlı’nın hareketi sosyal medyada tepki aldı. Nihal Yalçın ise “Lütfen Tamer’ in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diyerek Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

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