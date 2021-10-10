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Drift atan ehliyetsiz sürücü bir de o anları sosyal medyada paylaşınca ceza yedi

İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz şekilde otomobille patinaj çekip, drift attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye polis 12 bin 96 TL para cezası kesti.

Olay, Bolvadin ilçesi Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada bir şahsın patinaj çektiği ve ardından drift attığı videonun dolaştığı yönünde ihbar alan Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede videoya ulaşıp, aracın plakasını tespit etti.

42 BVN 52 plakalı aracı bulan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerinden yola çıkarak araç sürücüsünün A.F.K. (17) olduğunu belirledi. Ardından genci gözaltına alan ekipler, trafikte adeta dehşet saçan ve ehliyeti olmayan gence drift atma suçundan 6 bin 700 TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, sürücü belgesiz araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 12 bin 96 TL para cezası kesti.

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