Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adana paylaşımı

ADANA ziyaretinde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından buluşmaya dair görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyaretinde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Erdoğan, buluşmaya dair görüntüleri, "Adana'da genç kardeşlerimle samimi ve enerji dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.