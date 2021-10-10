İzmir'de 5 kadını taciz etti yakayı ele verdi! Sapık bakın kim çıktı

İZMİR'de 5 kadına fiziksel tacizden aranan zanlı, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin mahallede tütün dükkanı işleten esnaf olduğu ortaya çıktı.

İzmir Buca'da bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibe alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Amed G. olduğu ortaya çıktı.



Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Amed G.'yi teşhis ettiği öğrenildi. Öte yandan, zanlının 26 Eylül'de bir kadını taciz ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.