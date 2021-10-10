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Sakarya'da korku dolu anlar! Düğün eğlencesinde yürekler ağza geldi

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’da bir düğün eğlencesi esnasında silahlar ile havaya rastgele ateş açan şahıslar, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Sakarya’da gerçekleştirilen bir düğün eğlencesinin ortasında ellerine silahları alan şahıslar havaya rastgele ateş açtı. Mahalle ortasında gerçekleşen, kadın ve çocukların da bulunduğu ortamda rastgele havaya açılan ateş yürekleri ağızlara getirdi. Bir anlık eğlence için onlarca kişinin canını tehlikeye atan şahısların, havaya ateş açtıkları anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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