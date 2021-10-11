PKK/YPG'den alçak saldırı! Afrin'de pazar yerine bombalı saldırı
SURİYE’nin Afrin bölgesindeki pazar yerine, PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla alçak bir saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklara göre saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var.
Zeytindalı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Afrin kentinde PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla alçak saldırı düzenlendi. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda sivillerin yoğun olarak bulunduğu pazar yeri hedef alındı.
Ölen ve yaralananlar olduğu belirtilen saldırıda, yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yerel kaynaklara göre saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
Kent genelinde önlemlerini artıran yerel güvenlik güçleri de saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.