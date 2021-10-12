Yalancılar ve Mumları 3. bölüm fragmanı

Yalancılar ve Mumları dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yalancılar ve Mumları'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yalancılar ve Mumları 17 Ekim 2021 Pazar akşamı FOX'ta...

Elif, kocasını bir tekne kazasında kaybetmiş ve bu kaybı halen kabullenememiştir. Gelen cevapsız aramalar kocasının hayatta olduğunu düşünmesine sebep oluyordur. Elif'e en yakın arkadaşları Ceyda, Meliha ve Şebnem destek olurlar.

Ceyda birine bağlanmaktan hoşlanmayan, özgürce yaşamayı yeğleyen bir kadındır. Meliha başarılı bir psikiyatristtir. Beyaz yakalı Şebnem'in ise kocasıyla sorunları vardır. Bu dört kadının hayatlarındaki gerçekler ise sandıklarından bambaşkadır.