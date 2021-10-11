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İstanbul Bahçelievler'de makas terörü

İSTANBUL D-100 karayolunun Bahçelievler mevkiinde makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu. İki araca çarpan otomobil saniye saniye kameraya yansıdı.

İSTANBUL D-100 karayolunun Bahçelievler mevkiinde makas atarak tehlikeli şekilde ilerleyen otomobilin sürücüsü 3 şeritli yolun sağından sol şeridine geçmek istediği sırada önce bir otomobile ardından taksiye çarptı. Kaza yapan araçlar savrularak durabildi. Bu sırada arkalarından gelen bir kamyonet sürücüsünün kazayı fark ederek manevra yapması bir kazanın daha yaşanmasını önledi. Kazada yaralanan olmazken kazaya karışan otomobillerde hasar oluştu.  

3 aracın karıştığı kaza başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobilin yolun sağ şeridinden sol şeridine hızla geçerken önce otomobile ardından taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle çarpan otomobil ve taksi sürüklenerek yolun sağındaki bariyerlere çarpıyor.  

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