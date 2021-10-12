ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi! Feryat etti...

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir annenin feryadı yürek dağladı. Kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa’yı aramak için Müge Anlı’ya çıkan bir anne, duydukları karşısında sinir krizi geçirdi. Müge Anlı annenin feryatlarına kayıtsız kalamadı.

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 18 yaşındaki Melisa Varol'un ailesinin kaçırdığını iddia ettiği 32 yaşındaki akrabası ile evlendiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın kısa süre içinde bulduğu kızının evlendiğini duyan anne Hamiyet Varol, stüdyoda sinir krizi geçirdi. Programa 6 gündür kayıp olan 18 yaşındaki kızı Melisa’yı aramak için gelen anne, duydukları karşısındaadeta cinnet getirdi. Kızını kaçırdığını iddia ettiği şahsın annesi, telefonla programa katılarak itiraflarda bulundu. Müge Anlı’nın, telefondaki anneye “Evlendiler mi?” sorusuna verilen “Evlenmişler” cevabını duyan anne, “Nasıl evleniyor bu çocuk?” diyerek sinir krizi geçirdi.

Ailesiyle birlikte İstanbul Esenyurt'ta yaşayan 18 yaşındaki Melisa Varol, 6 Ekim Çarşamba günü evden işe gideceğini söyleyerek ayrıldı. Günlerdir haber alınamayan kızlarını aramak için Müge Anlı'ya başvuran endişeli aile, Melisa Varol'un 32 yaşındaki akrabası tarafından kaçırıldığını iddia etti.