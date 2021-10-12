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Kocaeli'de sevgilisiyle tartıştı! 4. kattan atlamak istedi: Zor anlar yaşattı

KOCAELİ'de sevgilisi ile tartışan genç, 4. kattan atlamaya kalkıştı. Aile fertleri ve vatandaşların uğraşları sonucu genç balkondan güçlükle indirilirken, korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Derince ilçesi Çene Dağı Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile tartışan Mustafa Hüseyin A., 4. katın balkonundan atlamak istedi. Bunu gören aile fertleri ve vatandaşlar gence engel olmaya çalıştı. 3. katın balkonuna çıkan bazı vatandaşlar genci düşmemesi için bacaklarından tutarken, bazı vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı aşağıda battaniye açtı. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlar genci yakalayarak atlamasına engel olurken, herkes rahat bir nefes aldı. Korku dolu anlar cep telefonları ile saniye saniye kaydedildi.

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