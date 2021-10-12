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DÜNYA

ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü! Yaralılar var

ABD'nin California eyaletinin güneybatısındaki San Diego County'de yerleşim yerine uçak düştü. Uçağın içerisinde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor.

ABD'nin Meksika sınırında yer alan San Diego County'de bir uçak evlerin bulunduğu bölgeye düştü. San Diego İtfaiyesinin olaya müdahale ettiği belirtilirken, sosyal medyada yer alan görüntülerde uçağın düştüğü bölgedeki evlerde büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Polis, bölge sakinine olay yerinden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu. En az 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Uçağın tipi ve içerisinde kaç kişinin bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

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