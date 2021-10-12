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FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay

FOX TV Yasak Elma 115. bölümünde 'İhanetin bedeli' hashtag'i ile Twitter'da TT oldu! Hem Ender hem de Yıldız'ın 'intikam' sahneleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Reyting rekorları kıran dizide Yıldız'ın 'intikam' yemeğindeki 'Lady Diana' elbisesi olay oldu.

FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yasak Elma son bölümündeki 'ihanetin bedeli' temasıyla sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma'nın 115. bölümünde Doğan'la yakınlaşmaya başlayan Ender büyük bir şok yaşadı. Doğan'ın evine giden Ender, karşısında Doğan'ın eşi Arzu'yu buldu. Dizinin son bölümünde dikkat çeken ve sosyal medyada ön plana çıkan bir diğer detay da Yıldız'ın 'intikam' rüzgarı estirdiği akşam yemeğinde giydiği siyah elbisesi ve inci kolyesi oldu. Elbise, Lady Diana'nın eşi Prens Charles'ın ihaneti karşısında tercih ettiği 'intikam elbisesi'nin aynısı olmasıyla dikkat çekti. 

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