BIST 1.421
DOLAR 9,01
EURO 10,41
ALTIN 510,07
YEREL

İstanbul'da taksi yaşlı adamı altına aldı! Bir an olsun başından ayrılmadı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Beyoğlu'nda dün yaşlı bir adam trafik ışıklarının olduğu yerden karşıya geçmek isterken seyir halindeki bir taksi yaşlı adama çarptı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay saat 10.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre göre yaşlı adam trafik akış halindeyken karşıya geçmek istedi. Tarlabaşı Bulvarında seyir halinde olan 34 TAE 75 plakalı taksi şoförü yayayı son anda fark ederek frene bastı ama duramadı. Yaşlı adama çarpan taksi şoförü aracından indi, adama baktıktan sonra hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Taksi şoförü, sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Trafik ve polis ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. görüntülerde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama taksinin çarptığı anlar gözler önüne serildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi öğretmenleri alkol içen kızı böyle kırbaçladı
Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi öğretmenleri alkol içen kızı böyle kırbaçladı
FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay
FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay
Adıyaman'da ‘kızım’ diye seslendiği tilkiyi besledi o anları kayda aldı
Adıyaman'da ‘kızım’ diye seslendiği tilkiyi besledi o anları kayda aldı
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası
Kocaeli'de sevgilisiyle tartıştı! 4. kattan atlamak istedi: Zor anlar yaşattı
Kocaeli'de sevgilisiyle tartıştı! 4. kattan atlamak istedi: Zor anlar yaşattı
İzmir'de kayıp anahtar tartışması kanla bitti! Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
İzmir'de kayıp anahtar tartışması kanla bitti! Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü! Yaralılar var
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü! Yaralılar var
İstanbul'da market dönüşü az kalsın canından oluyordu! Feci kaza kamerada
İstanbul'da market dönüşü az kalsın canından oluyordu! Feci kaza kamerada
Aksaray'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
Aksaray'da alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı: 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi! Feryat etti...
ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi! Feryat etti...