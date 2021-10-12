BIST 1.416
DOLAR 9,04
EURO 10,45
ALTIN 513,27
MEDYA

Nevşin Mengü Youtube yayınında küfür etti: S... git demek istiyorum

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube canlı yayınında ettiği küfür ile gündemde. Alperen Şentürk adlı kullanıcıya Mengü, "Sen bi s...r git demek istiyorum" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü ağzını fena bozdu. Youtube yayınında kendisiyle ilgili eleştiriye küfürle karşılık verdi.

Alperen Şentürk adlı kullanıcının kendisiyle ilgili yorumuna tepki gösteren Mengü, "Kim fonlarsa ona döner diyor. 'Sen bi s...r git demek istiyorum'. Bu Alper Şentürk'e. Çoluk çocuk ciddiye almamak lazım."  dedi.

Mengü'nün olay tepkisi Twitter'de TT oldu. Mengü'nün küfürlü paylaşımına çok sayıda yorum yağdı.

Küfürlü paylaşımı Twitter'a taşımıştı

Mengü, 2016 yılında Ekşi Sözlük'te kendisiyle ilgili değerlendirmede yapılan küfürlü ifadeleri Twitter hesabına taşımıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sakarya'da korku dolu anlar! Yürüyen anne ve bebeğine çarptı: Panik halindeydi
Sakarya'da korku dolu anlar! Yürüyen anne ve bebeğine çarptı: Panik halindeydi
Nazilli'de fırtına minareyi böyle yıktı insanlar kaçacak yer aradı
Nazilli'de fırtına minareyi böyle yıktı insanlar kaçacak yer aradı
Konya'da yılanı yakalayıp eliyle oynadı! Gören şaştı kaldı
Konya'da yılanı yakalayıp eliyle oynadı! Gören şaştı kaldı
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası
'Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü! O polis sürgüne gönderilince intihar girişiminde bulundu' iddiası
İstanbul'da taksi yaşlı adamı altına aldı! Bir an olsun başından ayrılmadı
İstanbul'da taksi yaşlı adamı altına aldı! Bir an olsun başından ayrılmadı
Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi öğretmenleri alkol içen kızı böyle kırbaçladı
Kan donduran görüntüler! Ailesi istedi öğretmenleri alkol içen kızı böyle kırbaçladı
FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay
FOX TV Yasak Elma son bölüm 'ihanetin bedeli' TT oldu! Yıldız'ın 'intikam' elbisesi olay
İstanbul'da ilk kez görüldü! Balıkçıların oltasına takılan şey korkutucu
İstanbul'da ilk kez görüldü! Balıkçıların oltasına takılan şey korkutucu
Adıyaman'da ‘kızım’ diye seslendiği tilkiyi besledi o anları kayda aldı
Adıyaman'da ‘kızım’ diye seslendiği tilkiyi besledi o anları kayda aldı
'Yolun açın' dedi Taksim'de ortalık karıştı vurulma anı kamerada
'Yolun açın' dedi Taksim'de ortalık karıştı vurulma anı kamerada