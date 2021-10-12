Nevşin Mengü Youtube yayınında küfür etti: S... git demek istiyorum

Gazeteci Nevşin Mengü, Youtube canlı yayınında ettiği küfür ile gündemde. Alperen Şentürk adlı kullanıcıya Mengü, "Sen bi s...r git demek istiyorum" dedi.

Gazeteci Nevşin Mengü ağzını fena bozdu. Youtube yayınında kendisiyle ilgili eleştiriye küfürle karşılık verdi.

Alperen Şentürk adlı kullanıcının kendisiyle ilgili yorumuna tepki gösteren Mengü, "Kim fonlarsa ona döner diyor. 'Sen bi s...r git demek istiyorum'. Bu Alper Şentürk'e. Çoluk çocuk ciddiye almamak lazım." dedi.

Mengü'nün olay tepkisi Twitter'de TT oldu. Mengü'nün küfürlü paylaşımına çok sayıda yorum yağdı.

Küfürlü paylaşımı Twitter'a taşımıştı

Mengü, 2016 yılında Ekşi Sözlük'te kendisiyle ilgili değerlendirmede yapılan küfürlü ifadeleri Twitter hesabına taşımıştı.