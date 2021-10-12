Ekrem İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması! Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta polisle zabıtanın karşı karşıya geldiği TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesine dair tartışmalara ilişkin konuştu.

"Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde İBB'nin yurt yatak sayısı sıfırdı" dedikten sonra üniversite öğrencileri için yurt açmaya devam edeceklerini söyledi.

İBB'nin eskiden vakıf ve derneklere maddi destekte bulunarak gençlere hizmet ulaştırdığını söyleyen İmamoğlu, İBB'nin artık kendi kurumları ve yurtları ile hizmet vereceğini hatırlatarak "Düşünebiliyor musunuz 16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bin üniversite gencinin olduğu bir şehirde İBB'nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Bunun sebebi o vakıflara ve derneklere imkan sağlanıyordu. Artık böyle bir kapısı yok İBB'nin" dedi.

İmamoğlu sözlerinin devamında "Birilerinin aile veya akraba vakıflarını değil, kurumlarımızı güçlendireceğiz. İBB'yi güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.