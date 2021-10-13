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1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü! Erdoğan Karakuş gururla açıkladı

Türk savaş pilotları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, ABD ile yapılan hava tatbikatında ilk defa bir Türk pilotunun 26 uçağı düşürdüğünü belirterek, "İlk defa kırmızı, maviyi yenmiştir" dedi.

Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Fatih Altaylı'nın TEKE TEK programına konuk oldu. Gündemdeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Karakuş, ABD ile geçmişte yapılan hava tatbikatında 1 Türk pilotunun, 26 ABD uçağını düşürdüğünü söyledi.

'1 Türk pilotumuz 26 ABD uçağını düşürdü'

Tatbikatlarda mavilerin Amerikalılar, kırmızıların da Türklerin olduğunu belirten Karakuş, "Bakın ilk defa söylüyorum mavi Amerikalılar kırmızı da Türkler olur her zaman veya Fransalılar ya da Hollandalılar olur. İlk defa kırmızılar, maviyi yendi onu söylemek istiyorum.

'Hiçbir milletin pilotu bizim pilotlarımızın eline su dökemez'

ABD'li pilotlar yanına Bosna Hersek'te bizim pilotlardan başkasını almadı. Bizim hava eğitimimize kimse laf söyleyemez ciddi söylüyorum. Hiçbir milletin pilotu, bizim iyi eğitilmiş pilotumuzun eline su dökemez, onu özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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