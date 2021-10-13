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YEREL

Müşteri ile kargocunun 'geç geldi' kavgası kamerada

Demirören Haber Ajansı

BAYRAMPAŞA'da kargosunun geç geldiğini iddia eden müşteri ile kargo şirketi çalışanı arasında yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kargo firması çalışanı, otogardaki kargoları dağıtırken müşterilerin biriyle 'Geç geldi' tartışması yaşadı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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