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Diyarbakır'da mide bulandıran görüntü tepki çekti! Bu halde kilometrelerce gitti

İhlas Haber Ajansı

DİYARBAKIR’da bir kişinin motosikletin kasasında sağlıksız şekilde taşıdığı eti görenler duruma tepki gösterdi.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı. Kilometrelerce yol giden sürücünün, sağlıksız et taşıdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Saatlerce trafikte güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu oldu.

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