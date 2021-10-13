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Gaziantep Emniyeti paylaştı! 7 trafik kazası kamerada

GAZİANTEP’te son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Yayınlanan görüntülerde hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise en büyük teselli oldu Görüntülerde, kentin 25 Aralık Devlet Hastanesi Kavşağı, Dutluk Kavşağı, Şehitkamil Kaymakamlık Kavşağı, Burç Kavşağı, Sanko Park AVM önü, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı ve Karataş Kavşağı'nda meydana gelen 7 ayrı kaza anı yayınlandı.

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