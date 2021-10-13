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BEYAZ TV'de Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser ifşası!

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programına katılan Bülent Ersoy, ünlü türkücü Mustafa Keser'in kendisi hakkında ortaya attığı iddialar ve 'meydan okuması'na yanıt verdi. Ersoy programın sonun Mustafa Keser'in, annesine ağza alınmayacak bir küfür ettiği videoyu ifşa etti.

Türk Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, ‘Söylemezsem Olmaz’a konuk oldu ve Mustafa Keser’in iddialarına tek tek cevap verdi. “Benzemez Kimse Bize” programıyla ekrana gelen Bülent Ersoy ile Mustafa Keser, program yayından kaldırılınca karşı karşıya geldi. Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'un 'kaprisli ve disiplinsiz' olduğunu ileri sürdüğü ve meydan okuduğu açıklamalarının ardından, Bülent Ersoy Mustafa Keser'e Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katılarak yanıt verdi. Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in annesine küfür ettiği videoyu programın sunucularına izletti. 

Ersoy, programın başında, “Bu yayının sonunda size bir şey göstereceğim” diyerek tüm izleyicileri meraklandırdı.

Bülent Ersoy'un annesine ağır küfür

Sanat dünyasının iki usta ismi Bülent Ersoy ile Mustafa Keser’in kavgası hala magazin kulislerinde konuşuluyor. Ersoy ile Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programı iki bölüm sonra yayından kaldırıldı. Keser, bunun üzerine YouTube kanalından özel açıklamalarda bulunarak, programın Bülent Ersoy yüzünden bittiğini söyledi ve Ersoy’u sert sözlerle eleştirdi. Bunun üzerine Ersoy da kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Keser’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Ersoy'un Beyaz Tv ekranlarında ifşa ettiği Mustafa Keser videosunda, Keser'in, Ersoy'un annesine küfür ettiği anlaşılıyor.

İşte Bülent Ersoy'un Söylemezsem Olmaz yayınında sarf ettiği o sözler:

“Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

"Benim oturduğum koltuk ona battı"

“Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

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