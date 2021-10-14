BIST 1.417
DOLAR 9,15
EURO 10,64
ALTIN 526,43
MAGAZİN

Arda Turan'ın doğduğu Bayrampaşa'da Aslıhan Doğan'a şok! Kimse tanımadı

Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan YouTube kanalı için, eşinin doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine çekim yapmaya gitti. Herkese tek tek 'Beni Tanıyor musunuz' diye soran Aslıhan Turan'ı kimse tanımadı.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eşinin doğduğu ve ailesinin hala yaşamaya devam ettiği Bayrampaşa sokaklarını gezdi. YouTube kanalı için çektiği videolarla gündeme gelen Aslıhan Doğan'dan yeni video geldi. Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Sosyal medyada video ti'ye alınırken "Kocanı kim tanıyor ki artık, seni tanısınlar" yorumları yapıldı.

“Beni tanıyan var mı acaba?”

Sosyetenin ünlü ismi “Beni tanıyan var mı acaba?” testi yaptı.   Sokakta karşılaştığı insanları test eden Aslıhan Doğan'ı çok fazla tanıyan çıkmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok
İspanya’da üniversiteye silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 67. bölüm fragmanı
Dünya Hali 14. bölüm fragmanı
Dünya Hali 14. bölüm fragmanı
Son Yaz 26. bölüm fragmanı (Final)
Son Yaz 26. bölüm fragmanı (Final)
Sancaktepe'de kaza sonrası kavga 5 kişi 1 kişiye tekme tokat saldırdı o anlar kamerada
Sancaktepe'de kaza sonrası kavga 5 kişi 1 kişiye tekme tokat saldırdı o anlar kamerada
Gaziantep Emniyeti paylaştı! 7 trafik kazası kamerada
Gaziantep Emniyeti paylaştı! 7 trafik kazası kamerada
Milli Savuma Bakanlığı paylaştı: Türk Yıldızları İstanbul semalarında
Milli Savuma Bakanlığı paylaştı: Türk Yıldızları İstanbul semalarında
İstanbul'da meydan kavgası! Sebebini duyan inanamadı: Fark edince...
İstanbul'da meydan kavgası! Sebebini duyan inanamadı: Fark edince...
BEYAZ TV'de Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser ifşası!
BEYAZ TV'de Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser ifşası!