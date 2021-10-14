Arda Turan'ın doğduğu Bayrampaşa'da Aslıhan Doğan'a şok! Kimse tanımadı

Galatasaray kaptanı Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan YouTube kanalı için, eşinin doğup büyüdüğü İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine çekim yapmaya gitti. Herkese tek tek 'Beni Tanıyor musunuz' diye soran Aslıhan Turan'ı kimse tanımadı.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, eşinin doğduğu ve ailesinin hala yaşamaya devam ettiği Bayrampaşa sokaklarını gezdi. YouTube kanalı için çektiği videolarla gündeme gelen Aslıhan Doğan'dan yeni video geldi. Bayrampaşa sokaklarını gezen Aslıhan Doğan, "Beni tanıyan var mı?" diye sordu. Sosyal medyada video ti'ye alınırken "Kocanı kim tanıyor ki artık, seni tanısınlar" yorumları yapıldı.

“Beni tanıyan var mı acaba?”

Sosyetenin ünlü ismi “Beni tanıyan var mı acaba?” testi yaptı. Sokakta karşılaştığı insanları test eden Aslıhan Doğan'ı çok fazla tanıyan çıkmadı.