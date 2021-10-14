Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı canlı yayında birbirine girdi! 10 yıldır gerilimin mimarlarından birisiniz

Habertürk canlı yayınında Zafer partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı birbirine girdi. Ümit Özdağ'ın "Türkiye'de son 10 senedeki toplumsal gerilimin mimarlarından birisiniz" suçlamasına Nagehan Alçı, 'ırkçılık' suçlamasıyla cevap verdi...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk Gündem programında Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı. Programda Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı birbirine girdi. Ümit Özdağ'ın "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" diyerek Nagehan Alçı'ya yüklenmesi üzerine tansiyon fırladı.

Ümit Özdağ: 3 gün önce bana yönelik suikast ihbarı aldım!

Ümit Özdağ 3 gün önce kendisiyle ilgili bir suikast ihbarı aldığını belirterek, "Bana karşı hangi örgütün suikast hazırlığında olduğunu ben biliyorum. Benimle ilgili suikast hazırlığıyla ilgili 3 gün önce bir bilgi geldi. Ben gayri resmi öğrendim. Sizden gizleyen makam bunu doğrulamaz" iddiasında bulundu.

Nagehan Alçı: 'Kan akar' derken siyasi suikastleri kastetmedim

Bunun üzerine Nagehan Alçı, 'Parlamenter sisteme geçilmeli değilse 2023 seçimleri öncesi kan akar' yazısını hatırlatarak, "Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir' dedi ve ardından Ümit Özdağ'a Parlamenter sisteme geçişle ilgili görüşlerini sordu.

Son 10 senedeki toplumsal gerilimin mimarlarından birisiniz

Ümit Özdağ bu sorunun ardından sert sözlerle Nagehan Alçı'ya yüklendi. Özdağ, "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum. Bu 10 sene içerisinde Erdoğan'ın toplumu germe, düşmanlaştırma, kavgaya hazırlama politikalarının öncü isimlerinden birisi oldunuz. Şimdi galiba tehlikeli bir oyun oynadığını gördünüz ki Parlamenter Sisteme dönelim diyorsunuz" dedi.

Nagehan Alçı'dan 'Obez Suriyeli' cevabı...

Bu ifadelerden sonra ortam bir anda gerilirken çıkan tartışma sırasında Nagehan Alçı, "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum" dedi.