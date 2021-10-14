Cihat Yaycı Yunan milli marşıyla ilgili korkunç detayı açıkladı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan milli marşında “Daha fazla Türk kanı, daha fazla Türk kanı” ifadelerinin geçtiğini söyledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi krizi gün geçtikçe daha da çok büyüyor. Son yaşanan olayları yorumlayan Emekli tümamiral Cihat Yaycı Yunanistan’ın Türkiye ile ilgili hedeflerini kendisini dinleyenlere bir kez daha hatırlattı.

"Daha fazla Türk kanı"

Emekli tümamiral Cihat Yaycı Fenerbahçe maçı sonraso Olympiakos Başkanının "Şehrimizde kazandığımız bu zafer çok anlamlı" açıklamasına değinirken belki de bir çok kişinin bilmediği korkunç Yunanistan milli marşlı gerçeğini şu sözlerle anlattı:

“Bir Yunan futbol kulübünün başkanının aklında bu varsa, Yunan devletini yönetenlerin ve askerin aklında da hep bu vardır. Yunan milli marşında “Daha fazla Türk kanı, daha fazla Türk kanı” ifadeleri vardır. Aslında bütün vatandaşlarımızın Yunan milli marşının Türkçe tercümesini okumasını tavsiye ederim.”