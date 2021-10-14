Rulo omlet nasıl yapılır efsane lezzet!

Klasik kahvaltı tariflerinin dışına çıkıp hem pratik hem lezzetli kahvaltı için leziz mi leziz bir omlet tarifi ile karşınızdayız: Rulo omlet!

Domatesli ve peynirli bir rulo omlet hazırladık, fakat dilerseniz siz farklı sebze ve yeşilliklerle omlet tarifini kendi damak zevkinize göre adapte edebilirsiniz. Şimdiden kahvaltı sofrasını iple çektiğinizi tahmin ediyoruz, şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler;

7-8 adet yumurta 1 adet kapya biber Bir tutam maydonoz Tuz.