BIST 1.412
DOLAR 9,18
EURO 10,67
ALTIN 530,18
MEDYA

Ada Masalı 18. bölüm fragmanı

Ada Masalı dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Ada Masalı 19 Ekim 2021 Salı akşamı Star'da...

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma 116. bölüm fragmanı
Yasak Elma 116. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 1. bölüm fragmanı
Kıbrıs Zafere Doğru 1. bölüm fragmanı
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı
Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı
Cihat Yaycı Yunan milli marşıyla ilgili korkunç detayı açıkladı
Cihat Yaycı Yunan milli marşıyla ilgili korkunç detayı açıkladı
Rulo omlet nasıl yapılır efsane lezzet!
Rulo omlet nasıl yapılır efsane lezzet!
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden o kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden o kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Taliban heyeti Türkiye'ye geldi
Taliban heyeti Türkiye'ye geldi
Nişantaşı'nda kuyumcu soygunu
Nişantaşı'nda kuyumcu soygunu
Karabük'te küçük çocuk aniden yola fırladı! 5 metre sürüklendi: İşte o anlar...
Karabük'te küçük çocuk aniden yola fırladı! 5 metre sürüklendi: İşte o anlar...
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı
Erkek arkadaşını arabayla ezerek öldürdü! Yalanını güvenlik kamerası ortaya çıkardı