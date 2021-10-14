Mevlüt Çavuşoğlu Taliban ile toplantıyı besmeleyle başlattı
Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi bir araya geldi. Toplantıyı Çavuşoğlu besmele çekerek başlattı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet dışişleri bakanlığında bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü ilk konuğumuz kardeş Libya’nın Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile ikili ilişkilerimizi ve gündemimizdeki konuları ele aldık." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin Libya'nın istikrar ve refahına katkılarının süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Seçimlerin özgür, adil ve güvenilir şekilde yapılmasını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.