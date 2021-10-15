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Türkiye'den başka yerde göremezsiniz! Kaldırımdan giden taksici yayadan korna ile yol istedi

İSTANBULda taksici terörü tüm önlemlere rağmen sürerken, dün kameralara 'bu kadarı da olmaz' dedirten bir görüntü takıldı. TEM'de Hadımköy bağlantısında kaldırımdan ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi. Taksi bir süre kaldırımda ilerledi. Bu sırada kaldırımda ilerleyen bir kişi taksinin önüne çıktı. Taksici korna çalarak yol istedi. Neye uğradığını şaşıran kişi taksiye yol verdi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti. O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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