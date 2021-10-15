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Bursa'da 10 kilo soğan aldı! İçinden çıkanları görünce inanamadı: Bu işi yapanlar çok profesyoneller

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da pazarcı esnafı, satmak için aldığı tohumluk soğan çuvallarından taş çıktığını görünce isyan etti.

Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı. Çuvalları satmak için tezgaha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü. Soğanların içindeki taşları tek tek ayıklayan Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.

Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.

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