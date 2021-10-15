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Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi

İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi, içerisi kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkararak çorapları ile markete girdi. Soysal medyada paylaşılan görüntüler binlerce beğeni alarak takdir topladı.

Kumluca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir markete dün alışverişe gelen orta yaşlı bir vatandaş, market girişinde ayakkabılarını çıkarıp çorapları ile içeri girdi. Durumu markete ekmek getiren fırın çalışanı fark etti. F

ırın çalışanının ayakkabılarını neden çıkardığını sorduğu adamın, “Market kirlenmesin. Ben de esnaflık yaptım. Araziden geliyorum” dediği öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adamın ayakkabısını çıkarması ve çorapları ile alışveriş yaptığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlenerek, çok sayıda beğeni aldı.

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