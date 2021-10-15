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TV8 MasterChef'te bir ilk: Kırmızı takım Mavi takım'ı dönerde 5-0 yendi!

TV8 MasterChef Türkiye yeni sezonunda bir ilk yaşandı. Döner yarışmasında Kırmızı takım, rakibini hezimete uğratarak 5-0 yendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran MasterChef Türkiye'nin dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynadığı yeni bölümünde bir ilk yaşandı. Dün akşam ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin son bölümünde en iyi döner yapmak için mücadele eden kırmızı takım, rakibi mavi takımı 5-0 yendi.



Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı Masterchef Türkiye, dün akşam 90. yeni bölümüyle ekrana geldi. İkinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, döner yapmak için mücadele etti.

Şefler, yarışmacılardan döner çeşitleri istedi. Dürüm döner, tombik döner, pilav üstü döner ve iskender kebap yapıldı.

MasterChef Türkiye'de bu sezon ilk defa olan bir sonuç ortaya çıktı ve kırmızı takım, tüm yemekleri güzel yaparak 5-0 yendi. Böylece, bir takım, bir oyundaki tüm oyunları kazanarak bir ilke imza atmış oldu.

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