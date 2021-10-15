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Manisa'da aşı pişmanlığı! 'Tat, koku alamıyoruz' deyip seslendiler: Aşı olsaydık...

MANİSA'da yaşayan 18 yaşındaki Rabia Nur ve Serdar Muharrem Acar çifti, Covid-19'a yakalandı. Hastalığı ağır geçirdiklerini belirten genç çift, aşı olmadıkları için pişman olduklarını söyledi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Rabia Nur ve Serdar Muharrem Acar çifti, Covid-19'a yakalandı. Evde karantina altına alınan Acar Ailesi, aşılarını olmadıkları için çok pişman olduklarını, hastalığı ağır geçirdiklerini dile getirdi.

Zamanında aşı yaptırmadıkları için pişman olduklarını kaydeden Rabia Nur Acar, "Korona virüse yakalandığımız için hiçbir yemeğin tadını kokusunu alamıyoruz. Zamanında aşı yaptırmadığımız için pişmanız. Karantinanın ilk günlerinde ağrılarımız oldu. Bu süreç içerisinde bedensel ve ruhsal olarak yıprandık. Zamanında aşı olsaydık belki de Covid-19'a yakalanmazdık" dedi. Rabia Nur Acar'ın eşi Serdar Muharrem Acar ise, "Zamanında aşı yaptırmadığımız için çok pişmanız, lütfen aşı olalım" diye konuştu. Genç çift, karantina süreleri biter bitmez aşı olmaya koşacaklarını ifade etti.

"Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günaydın. Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" açıklamasında bulunmuştu.

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